Сколько будет 20*48-35+67-5+345*567-456+678*34-34=
Математика
Сколько будет 20*48-35+67-5+345*567-456+678*34-34=
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Ответ:219164 .Вроде как-то так.
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