Сколько различных прямых нужно получить есть ли проводить через каждую пару отме??енных точек на чертеже этой прямой и запиши их обозначения буквы Б С Е А Д И г
Математика
Сколько различных прямых нужно получить есть ли проводить через каждую пару отме??енных точек на чертеже этой прямой и запиши их обозначения буквы Б С Е А Д И г
Ответ(ы):
Гость:
Бс бе ба бд би бг се са сд си сг еа ед еи ег ад аи аг ди дг иг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Русский язык
С этими словосочетаниями составьте простые распространенные предложения с однородными членами . Мчаться вскачь Сплошь усыпано