Сколько различных прямых нужно получить есть ли проводить через каждую пару отме??енных точек на чертеже этой прямой и запиши их обозначения буквы Б С Е А Д И г

Математика
Сколько различных прямых нужно получить есть ли проводить через каждую пару отме??енных точек на чертеже этой прямой и запиши их обозначения буквы Б С Е А Д И г
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Автор: Гость
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Гость:
Бс бе ба бд би бг се са сд си сг еа ед еи ег ад аи аг  ди дг иг
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