Сколько различных прямых нужно получить есть ли проводить через каждую пару отме??енных точек на чертеже этой прямой и запиши их обозначения буквы Б С Е А Д И г

Математика

Сколько различных прямых нужно получить есть ли проводить через каждую пару отме??енных точек на чертеже этой прямой и запиши их обозначения буквы Б С Е А Д И г

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