Могут ли дома возникнуть ситуации угрожающие вашей личной безопасности?Как это м??жет произойти?
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Могут ли дома возникнуть ситуации угрожающие вашей личной безопасности?Как это м??жет произойти?
Ответ(ы):
Гость:
Замыкание в проводке. неосторожное обращение с огнём и электро приборами.
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