Могут ли дома возникнуть ситуации угрожающие вашей личной безопасности?Как это м??жет произойти?

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Могут ли дома возникнуть ситуации угрожающие вашей личной безопасности?Как это м??жет произойти?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Замыкание в проводке. неосторожное обращение с огнём  и электро приборами.
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