Я не могу решить помогите пожалуйста это олимпиада .там решение не надо там буквы ??адо обвадить a cD

Математика

Я не могу решить помогите пожалуйста это олимпиада .там решение не надо там буквы ??адо обвадить a cD

Автор: Гость