Я не могу решить помогите пожалуйста это олимпиада .там решение не надо там буквы ??адо обвадить a cD
Математика
Я не могу решить помогите пожалуйста это олимпиада .там решение не надо там буквы ??адо обвадить a cD
Ответ(ы):
Гость:
можно фото поближе, а то не видно.
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