Помогите решить задачу таблицей 5 класс Виленкин. В первой канистре было в 5 раз б??льше бензина, чем во второй. Весь бензин из этих канистр вылили в пустой бензобак автомашины. Если в этот бак долить еще 7 л бензина, то он ок...

Математика

Помогите решить задачу таблицей 5 класс Виленкин. В первой канистре было в 5 раз б??льше бензина, чем во второй. Весь бензин из этих канистр вылили в пустой бензобак автомашины. Если в этот бак долить еще 7 л бензина, то он окажется полным. Сколько литров бензина было в каждой канистре, если емкость бензобака 55 л?

Автор: Гость