Помогите решить задачу таблицей 5 класс Виленкин. В первой канистре было в 5 раз б??льше бензина, чем во второй. Весь бензин из этих канистр вылили в пустой бензобак автомашины. Если в этот бак долить еще 7 л бензина, то он ок...
Математика
Помогите решить задачу таблицей 5 класс Виленкин. В первой канистре было в 5 раз б??льше бензина, чем во второй. Весь бензин из этих канистр вылили в пустой бензобак автомашины. Если в этот бак долить еще 7 л бензина, то он окажется полным. Сколько литров бензина было в каждой канистре, если емкость бензобака 55 л?
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите пожалуйста сочинение по произведению Тургенева "Ася" или "история любви ??ли что такое счастье"
Математика
Турист прошёл за первый день 18 км что состовляет 6/5 пути который он должен пройти во второй день сколько км должен пройти турист за эти два дня
Другие предметы
Математика