Основания равнобедренной трапеции равны 8 и 12 м, а высота 6м. Найдите длину отрезко??,соединяющих концы одной боковой стороны с серединой другой боковой стороны

Математика

Основания равнобедренной трапеции равны 8 и 12 м, а высота 6м. Найдите длину отрезко??,соединяющих концы одной боковой стороны с серединой другой боковой стороны

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