Основная мысль сказки Айога

Гость: Гость:

Айога- маленькая красивая девочка, в национальном костюме, Все ее восхваляли, восторгались ей, вскорее она загордилась. Она стала заниматься только собой, никого не замечала. Она стала ленивой. Ее одолевала гордыня. Она стала грубой и дерзкой по отношению к близким людям. Эта сказка учит что в каждом человеке есть недостатки, но нельзя доводить их до человеческого порока. Ведь порок уже нельзя исправить, и с этим придется жить всю жизнь. Учит тому, что в жизни надо знать меру, не только гордиться собой, но и не забывать об окружающих, проявлять к ним внимание и заботу, можно выразить главную мысль так: жизнь дана на добрые дела и, еще, нельзя доводить собственные пороки до абсурда.