5 речень з другорядними членами речення

Гость: Гость:

Широкі, рівні вулиці розкинулись посеред міста. Україна – розкішний вінок з рути й барвінку. Вулиці широкі, рівні. Струмок в’ється серед гаю, як стрічечка. Сумний Семен ходив цілий день по вулиці.