5 речень з другорядними членами речення
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5 речень з другорядними членами речення
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Широкі, рівні вулиці розкинулись посеред міста. Україна – розкішний вінок з рути й барвінку. Вулиці широкі, рівні. Струмок в’ється серед гаю, як стрічечка. Сумний Семен ходив цілий день по вулиці.
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