Помоги срочно нужен стишок про цифры на казахском. языке от1до10

Қазақ тiлi
Помоги срочно нужен стишок про цифры на казахском. языке от1до10
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бир билим керек. еки ерлик корсет. уш улги тут. турт тартип керек. бес бестик бага ал. алты алгыс ал. жети женис быздыкы сегыз. сеним керек. тогыз току керек. он оку керек
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