Що таке початкова форма?

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У кожній змінною частини мови є своя початкова форма. Наприклад, у іменника — це форма називного відмінка однини, крім тих слів, які вживаються тільки у множині: яблуні — яблуня, чоботи — чобіт, але ваги, граблі, штани, чорнило, перила.У прикметників початковою формою вважається слово чоловічого роду однини: синій, гарний, беззлобний.У дієслів початковою формою є невизначена форма дієслова, або інфінітив: запитати, відвернути, принести.змінюваних займенників початковою формою буде називний відмінок однини чоловічого роду (якщо є рід): мій, ваш, який.Займенники який такий не змінюються за відмінками, значить, у них початкова форма— чоловічий рід однини.