Прислів'я з м'яким знаком та наказовим словом
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Прислів'я з м'яким знаком та наказовим словом
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Гость:
Більше роби та менше говори.
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