Помогите с упражнениями

Гость: Гость:

1) выход во 2,флажок в 3,рассказ во 2,прекрасный в 1,подружка в 1,запись во 2,цветок в 3,перевозка в 1,лесник в 3,перелет во 2,отгадка в 1,ключик в 3. 2)часовщик корень ЧАС,прищурив-корень ЩУР,глаз весь корень ГЛАЗ,чинит корень ЧИН,часики корень ЧАС. Дай за это больше балов НЕ 5 а хотя бы 10! МДА...ТЫ ПЕРВОКЛАССНИК