Готовый кроссворд по биологии на тему бактерии

Гость: Гость:

. Широкое распространение какого-либо инфекционного заболевания. 2. Бактерии, сбраживающие углеводы с образованием молочной кислоты, например при квашении капусты. 3. Группа бактерий, способных к фотосинтезу, сопровождающемуся выделением кислорода 4. Овальные или округлые образования, в которые превращаются бактерии для перенесения неблагоприятных условий. 5. Совместное взаимовыгодное сосуществование клубеньковых бактерий и бобовых растений. 6. Бактерии, живущие в утолщениях корней бобовых растений. 7. Болезнетворные бактерии. 8. Бактерии палочкообразной формы. 9. Острое инфекционное заболевание, в средние века от которого вымирали целые населенные пункты. 10. Бактерии округлой формы. 11. Бактерии спиралеобразной формы. 12. Бактерии, в форме запятой. ￼ 1. эпидемия 2. молочнокислые 3. цианобактерии 4. споры 5. симбиоз 6. клубеньковые 7. паразиты 8. бациллы 9. чума 10. кокки 11. спириллы 12. вибрионы