Острый угол прямоугольного треугольника равен 59°. Найдите, пожалуйста, его остальные углы.
Геометрия
Острый угол прямоугольного треугольника равен 59°. Найдите, пожалуйста, его остальные углы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов 180градусов у прямоугольного треугольника один из углов 90 градусов известно уже два угла. 180 - 59 - 90 = 31(третий угол)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Верно ли, что точная сумма двух чисел больше суммы приближений с недостатком до любого разряда (или равна ей) и меньше суммы приближений с избытком...
Физика
Определить силу вдавливающую волителя в кресло, если автомобиль движется с ускор??нием 1м/с^2 а масса водителя 70 кг
Математика
Математика