От чего этимологически образовано слова Завязывать, девятнадцать, ловить, корова.

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Завязывать - Этимология Образовано из за- + вязать, далее от праслав. формы, от которой в числе прочего произошли: др. -русск. вязати, ловить-лов род. п. -а, укр. ло́ви мн. "охота", ст. - слав. ловъ ἄγραкоро́ва укр. коро́ва, болг. кра́ва, сербохорв. кра̏ва девятнадцатьИскон. Сращение девять на десяте «девять сверх десяти».