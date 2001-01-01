Даю 90 б ..Прошу , надо сдать завтра!!!! Умоляю !!! Буду очень благодарна!!! Нужно очень!!! Анализ эпизода экзамен митрофанушки недоросль ( как сочинение) Эпизод 4 , явление 8

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Семья Скотининых-Простаковых всегда славилась тем, что ученых людей у них в роду не было: "Без наук люди живут и жили". Однако после петровских реформ дворянским сынкам-недорослям без образования стало невозможно не только поступить на государственную службу, но и жениться. Поэтому Митрофан вынужден заниматься с учителями. Однако что это за учение! Вот уж действительно, "через воспитание разумели они одно питание". Митрофан, по наущению матери, учится лишь для виду, поэтому и жалуется его учитель Цыфиркин: "Бьюсь с ним третий год: трех перечесть не умеет". Правильно говорят, что "голова его гораздо all so ch . ru 2001 2005 слабее брюха". Особенно убедительно Фонвизин демонстрирует нам умственное убожество Митрофана на "экзамене". Недоросль после нескольких лет учения уверен, что слово "дурак" прилагательное, "потому что оно прилагается к глупому человеку". Потакание любым желаниям "дитяти", весь уклад домашней жизни воспитывают из Митрофана грубого деспота, невежественного крепостника. Не зря говорит Старо-дум, что "невежда без души — зверь". Жестокость, властность и грубость проявляет недоросль на каждом шагу не только по отношению к крепостным, но и к домашним, Он "лается", а не разговаривает с учителями, называя одного из них "гарнизонной крысой", старую свою няню Еремеев-ну обзывает "старой хрычовкой". Да мало ли, на что может "разгневаться дитя"?! "Мне очень мило, что Митрофанушка вперед шагать не любит", — говорит Простакова. Да уж, очень "матушкин сынок" привык кататься на чужой шее. Он привык, чтобы его кормили, одевали, оберегали от опасности. Его несамостоятельность порой ставит его в неловкое положение, но всегда под рукой мама, няня, учитель