Какая из рек не является притоком Волги а) Самара б) Ветлуга в) Кострома г) Хопер

Биология
Какая из рек не является притоком Волги а) Самара б) Ветлуга в) Кострома г) Хопер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г) Хопер остальные являются левобережными притоками Волги
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