16м/с в км/ч и решение
Математика
16м/с в км/ч и решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В часе 3600 секунд. множим на 16 метров 3600 * 16=57600 метров. переводим в километры 57600/1000=57,6км Ответ: 16м/с=57,6км/ч
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