Длина ребра одного куба равна 30 см,длина другога 6см найдитеиотношение длины ребр?? больше кубак длине ребра меньшего
Математика
Длина ребра одного куба равна 30 см,длина другога 6см найдитеиотношение длины ребр?? больше кубак длине ребра меньшего
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отношение длин - L=30:6=5:1 или в 5 раз больше
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