Несомненно представить современную Россию не учитывая достижения ее знаменитых ??идеров очень трудно. Возможно без таких исторических деятелей как Петр I или Иосиф Сталин Россия и вовсе бы распалась. Роль большинства лидеров ог...

Обществознание

Несомненно представить современную Россию не учитывая достижения ее знаменитых ??идеров очень трудно. Возможно без таких исторических деятелей как Петр I или Иосиф Сталин Россия и вовсе бы распалась. Роль большинства лидеров огромна, и рассказывать роль каждого бесполезно, поэтому я расскажу об Горбачёве

Автор: Гость