Несомненно представить современную Россию не учитывая достижения ее знаменитых ??идеров очень трудно. Возможно без таких исторических деятелей как Петр I или Иосиф Сталин Россия и вовсе бы распалась. Роль большинства лидеров ог...
Обществознание
Несомненно представить современную Россию не учитывая достижения ее знаменитых ??идеров очень трудно. Возможно без таких исторических деятелей как Петр I или Иосиф Сталин Россия и вовсе бы распалась. Роль большинства лидеров огромна, и рассказывать роль каждого бесполезно, поэтому я расскажу об Горбачёве
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Гость:
Эй, вонючая жопа, сама ты плагиат, какаха
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