Во всех существительных определить склонение и падеж Предложение: В одном огромном лесу жил- был лесничий по имени Чернобородый. Он целый день бродил взад и вперёд по лесу, и каждое дерево на своем участке знал он по имени.

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Во всех существительных определить склонение и падеж Предложение: В одном огромном лесу жил- был лесничий по имени Чернобородый. Он целый день бродил взад и вперёд по лесу, и каждое дерево на своем участке знал он по имени.

Автор: Гость