Во всех существительных определить склонение и падеж Предложение: В одном огромном лесу жил- был лесничий по имени Чернобородый. Он целый день бродил взад и вперёд по лесу, и каждое дерево на своем участке знал он по имени.

Русский язык
Во всех существительных определить склонение и падеж Предложение: В одном огромном лесу жил- был лесничий по имени Чернобородый. Он целый день бродил взад и вперёд по лесу, и каждое дерево на своем участке знал он по имени.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В лесу (2скл,П.п) Лесничий(2скл,И.п) День(2скл,В.п) По лесу(2скл,Д.п) Дерево(2скл.В.п) Участке(2скл,П.п) По имени(1скл.Д.п)
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