Равнобедренный треугольниуюк ABC , O- точка пересечения медиан. Выразите вектор АО , через вектора а=АВ, b=АС
Геометрия
Равнобедренный треугольниуюк ABC , O- точка пересечения медиан. Выразите вектор АО , через вектора а=АВ, b=АС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По определению медианы треугольника образуют отношение 2 к 1 ,считая от вершины, следовательно a/2+b
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