Составь свои произведения двух многозначных чисел. Используй нули в середине и в ??онце чисел.
Математика
Составь свои произведения двух многозначных чисел. Используй нули в середине и в ??онце чисел.
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47040 * 52050 = 2448432000
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