Какие факторы влияют на климат? А. Воздушные течения Б. Высота солнца над горизонтом В. Землятрясения Г. Подстилающая поверхность Спасибо заранее за ответ!

География
Какие факторы влияют на климат? А. Воздушные течения Б. Высота солнца над горизонтом В. Землятрясения Г. Подстилающая поверхность Спасибо заранее за ответ!
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Гость:
А)Воздушные течения и Б. Высота солнца над горизонтом
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