Область частых землетрясений? Нужно срочно

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Прежде всего места столкновения литосферных плит, а также места глубинных разломов на плитах (например, как район озера Байкал) . Области наиболее сильных и частых землетрясений образуют два сейсмических пояса планеты: широтный - Средиземноморско-Трансазиатский - и меридиональный - обрамляющий Тихий океан. На рис. 20 показано расположение эпицентров землетрясений. Средиземноморско-Трансазиатский пояс включает в себя Средиземное море и окаймляющие его горные сооружения Южной Европы, Северной Африки, Малой Азии, а также Кавказ, Иран, большую часть Средней Азии, Гиндукуш, Куэнь-Лунь и Гималаи. Тихоокеанский пояс включает горные сооружения и глубоководные впадины, окаймляющие Тихий океан и гирлянды островов западной части Тихого океана и Индонезии. Пояса сейсмической активности Земли совпадают с активными зонами горообразования и вулканизма. Три главные формы проявления внутренних сил планеты - вулканизм, возникновение горных хребтов и землетрясения - пространственно связаны с одними и теми же зонами земной коры - Средиземноморско-Трансазиатской и Тихоокеанской. В пределах Тихоокеанского пояса происходит более 80% всех землетрясений, в том числе большая часть катастрофических. Здесь сосредоточивается большое число землетрясений с подкоровыми очагами ударов. Со Средиземноморско-Трансазиатским поясом связано около 15% общего числа землетрясений. Здесь случается много землетрясений с промежуточной глубиной очага и тоже -достаточно часты разрушительные землетрясения. Второстепенными зонами и областями сейсмичности являются Атлантический океан, западная часть Индийского океана, арктические области. На них приходится менее 5% всех землетрясений