От чего зависит распределение тепла и света на Земле
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От чего зависит распределение тепла и света на Земле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От направления и падения солнечных лучей на землю
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