От чего зависит стала С законе Бойля-Мариотта?
Физика
От чего зависит стала С законе Бойля-Мариотта?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С - постоянная величина, значение может определяться химической природой, массой и температурой газа.
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