Помогите пожалуйста сколько тут острых углов: тупых углов: прямых углов: раз??ёрнутых углов: пар смежных углов: если что под "а" и "б" заранее спасибо

Математика

Помогите пожалуйста сколько тут острых углов: тупых углов: прямых углов: раз??ёрнутых углов: пар смежных углов: если что под "а" и "б" заранее спасибо

Автор: Гость