Помогите с 2,4,5,14, пожалуйста

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2. Сходство пи-связей в этене и этанале. 1. В обоих молекул в области пи-связей концентрируется повышенная электронная плотность,а значит 2. Обоим молекулам присущи реакции электрофильного присоединения. 3. Оба вступают в реакцию полимеризации благодаря наличию пи-связи,которая более поляризована чем сигма-связь[ она и слабо поляризуема,смещение в этих связях электронной плотности незначительно, иполяризовать ее трудно] как следствие присущей им реакции. Различия. 1. Пи-связь поляризована в этанале в отличии от этена из-за наличия атома кислорода [ сильно электроотрицательного ] . 2. В молекуле этаналя в области пи-связи электронная плотность сконцентрирована избыточно в отличии от этене,из-за наличия метильного радикала ,отдающего электронную плотность,как следствие проявления положительного индуктивного эффекта. 3. В пи-связи молекулы этаналя ее образование происходит посредством перекрывания негибридизованной пи-орбитали атома С и О. В этене же пи-орбиталей атома С и С.