1) а) Приведите дробь 1/4 к знаменателю 8 12 16 20 . Сколько восьмых ,двенадцатых , двадцатых долей содержится в 1/4???б) Приведите дробь 1/5 к знаменателю 10 15 20 100 . Сколько десятых , пятнадцатых , двадцатых , сотых долей ...

Математика

1) а) Приведите дробь 1/4 к знаменателю 8 12 16 20 . Сколько восьмых ,двенадцатых , двадцатых долей содержится в 1/4???б) Приведите дробь 1/5 к знаменателю 10 15 20 100 . Сколько десятых , пятнадцатых , двадцатых , сотых долей содержится в 1/5 ??? 2) Представьте дробь : а) 1/2 в виде дроби со знаменателем 6 18 24 30 б) 5/6 в виде дроби со знаменателем 12 24 48 120 в) 2/3 в виде дроби со знаменателем 9 21 36 150 г) 4/7 в виде дроби со знаменателем 14 28 63 140 3) Приведите дроби : а)1/4 7/6 3/8 17/12 к знаменателю 24 б) 2/3 7/5 4/9 16/15 к знаменателю 90в) 5/12 7/9 5/6 4/4 к знаменателю 36г)3/5 3/4 8/25 7/50 к знаменателю 100

Автор: Гость