Палочка коха её функци, способ размножения , средние время существование, способ поглвщения пищи
Биология
Палочка коха её функци, способ размножения , средние время существование, способ поглвщения пищи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Палочка коха - микобактерия туберкулеза - размножается простым делением на 2 клетки, цикл деления - 14-18 часов, иногда размножение происходит почкованием, редко ветвлением. - весьма устойчивы к воздействию факторов внешней среды. при t 23С во влажном и темном месте сохраняется до 7 лет. в темном и сухом месте - 10-12 месяцев, в уличной пыли - до 2 месяцев, на страницах книг - до 3 месяцев, в воде - до 5 месяцев, в почве - до 6 месяцев, в сыром молоке - до 2 недель, в масле и сыре - до года. - связываются с клеткой путем фагоцитоза
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Равномерно поднимая груз по наклонной плоскости с кпд 80% совершили работу в 500Дж.о??ределите полезную работу
Математика
А) Уменьшите в 100 раз разность 3,4-1,639 б) Увеличте в 100 раз сумму 0,78+0,0095 ПОМОГИТЕ ПОЖ??ЛУЙСТА РЕШИТЬ