Палочка коха её функци, способ размножения , средние время существование, способ поглвщения пищи

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Палочка коха - микобактерия туберкулеза - размножается простым делением на 2 клетки, цикл деления - 14-18 часов, иногда размножение происходит почкованием, редко ветвлением. - весьма устойчивы к воздействию факторов внешней среды. при t 23С во влажном и темном месте сохраняется до 7 лет. в темном и сухом месте - 10-12 месяцев, в уличной пыли - до 2 месяцев, на страницах книг - до 3 месяцев, в воде - до 5 месяцев, в почве - до 6 месяцев, в сыром молоке - до 2 недель, в масле и сыре - до года. - связываются с клеткой путем фагоцитоза