За что побили мальчика из рассказа,,уроки французского,,

Гость: Гость:

Однажды Вадик (главарь компании) начал жульничать, а когда главный герой пытался его уличить, его побили. На следующий день он пришел в школу с синяком, и кл. рук. мальчика, Лидия Михайловна, учитель французского, оставила мальчика после уроков и начала расспрашивать. Мальчик рассказал зачем ему деньги и пообещал больше не играть, но соврал, после чего Лидия Михайловна назначает ему индивидуальные занятия после уроков. Так начались для мальчикамучительные и неловкие дни. Учительница расспрашивала мальчика о семье и приглашала на обед, но мальчик всегда отказывался.