РЕШИ ЗАДАЧИ 1)Катер ехавший со скорость 27м/мин доехал от одного берега реки до другого берега за 7 мин. Наити расстояние между берегами?//// 2)Какое расстояние преодолеет велосипедист от старта до финиша за 4 часа, если скоро...

Математика

РЕШИ ЗАДАЧИ 1)Катер ехавший со скорость 27м/мин доехал от одного берега реки до другого берега за 7 мин. Наити расстояние между берегами?//// 2)Какое расстояние преодолеет велосипедист от старта до финиша за 4 часа, если скорость его 75м/ мин?

Автор: Гость