3x(2+0,5x)-0,3(5x2-4)-36=0 уровнение
Математика
3x(2+0,5x)-0,3(5x2-4)-36=0 уровнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6x+1,5х^2-1,5х^2+1,2-36=0 6x-34,8=0 6x=34,8 x=5,8
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