В каком ряду имена героев стоят в алфавитном порядке 1бараш,пин,крош,совунья2крош,??юша,лосяш,совунья3бараш,ежик,лосяш,нюша4бараш,лосяш,ежик,нюша

Русский язык
В каком ряду имена героев стоят в алфавитном порядке 1бараш,пин,крош,совунья2крош,??юша,лосяш,совунья3бараш,ежик,лосяш,нюша4бараш,лосяш,ежик,нюша
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 3 бараш, ёжик, лосяш, нюша
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