В каком ряду имена героев стоят в алфавитном порядке 1бараш,пин,крош,совунья2крош,??юша,лосяш,совунья3бараш,ежик,лосяш,нюша4бараш,лосяш,ежик,нюша
Русский язык
В каком ряду имена героев стоят в алфавитном порядке 1бараш,пин,крош,совунья2крош,??юша,лосяш,совунья3бараш,ежик,лосяш,нюша4бараш,лосяш,ежик,нюша
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 3 бараш, ёжик, лосяш, нюша
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Литература
Как вы объясните трагический финал рассказа " Макар Чудра " ? Почему каждый герой так поступил ? А могло быть иначе ???
Қазақ тiлi