Как вы объясните трагический финал рассказа " Макар Чудра " ? Почему каждый герой так поступил ? А могло быть иначе ???

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Главный герой-старый цыган Макар Чудра и влюбленные Лойко Зобар и Радда. Романтическая ночь у моря, горит костёр, старый цыган Макар Чудра рассказывает писателю историю про вольных цыган. Макар советует беречься любви, ибо полюбив, человек теряет волю. Подтверждением этого является быль, рассказанная Чудрой. Был на свете Лойко Зобар, молодой цыган. Венгрия, Чехия и Словения знали его. Ловкий был конокрад, многие хотели убить его. Любил он только коней, деньги не ценил, мог отдать каждому, кто нуждался. В Буковине стоял цыганский табор. У Данилы-солдата была дочь Радда - красавица, словами не сказать. Много сердец разбила Радда. Один магнат любые деньги кидал к её ногам, просил выйти за него замуж, но Радда ответила, что орлице не место в вороньём гнезде. Однажды в табор приехал Зобар. Красивый он был. Заиграл он на скрипке, и многие заплакали. Здесь и встретились Лойко Зобар и красавица Радда, которые были слишком гордыми, чтобы уступить другу другу . Макар Чудра советует остерегаться любви, так как можно потерять волю. Вот и цыган Зобар влюбился в красавицу Радду, вместе с сердцем отдал ей и душу и себя самого. Но для героя любовь ни к чему не обязывает, его любимая не должна предъявлять ему никаких требований, она должна довольствоваться тем, что ее любит сам Лойко Зобар. Герой ценит и любит лошадей, он наслаждается лучами солнца, чувствует свист ветра в спину, он вольный и счастливый. Радда, напротив, понимает любовь и совместную жизнь как полное подчинение ей мужчины. Для нее единственный закон-ее собственная прихоть и каприз, а любимый человек - тот, кто должен следовать им безоговорочно. Она требует от Лойко публичного отречения от его представлений о любви, ставит его перед выбором между волей и любовью. Убить Радду Зобара заставляет непереносимый душевный разрыв-он не в состоянии понять своих переживаний. Для него убить любимую проще, чем попытаться разобраться в себе и в своих чувствах, поэтому он воткнул ей нож в самое сердце и в ответ отец цыганки, поднял нож и в гневе убил Лойко. В рассказе есть описания жизни и быта цыган. Это люди веселые, которые живут одним днем, способные любить, способные чувствовать, не смотря на свой крутой нрав, свято относятся к своим ценностям и обычаям. Любовь их способна гореть, как горит огонь, не погасает в дождь, она всепоглощающая, дарит счастье всем, но не способна существовать долго, потому что заранее обречена на гибель, на жестокую погибель. Музыка сопровождает все повествование о судьбе влюбленных. "О ней, этой Радде, словами и не скажешь ничего. Может быть ее красоту можно бы на скрипке сыграть, да и то тому, кто эту скрипку, как свою душу, знает”. Как-то так :)) Удачи