Доклад про однодольное растение

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Однодо́льные расте́ния (лат. Liliopsida, Monocotyledones, Monocotyledoneae, англ. monocots) — второй по величине класс покрытосеменных, или цветковых, растений. Однодольные насчитывают около 59 000[1] видов, 2800 родов и 60 семейств, что составляет около ¼ общего разнообразия цветковых растений[2]. В конце XX — начале XXI веков ботаники-систематики увеличили количество семейств однодольных за счёт дробления уже существующих, так что в некоторых системах классификации растений «старое» семейство Лилейные распределено по нескольким десяткам семейств. Самым многочисленным семейством является Орхидные (899 родов, 27 801 вид[3]), отличающиеся чрезвычайно сложными, красивыми цветками.