Урок в школе длится 45 минут, а перемена -15 минут . Пятый урок заканчивается в 13 ч 50 м??н. В котором часу начался четвертый урок?
Математика
Урок в школе длится 45 минут, а перемена -15 минут . Пятый урок заканчивается в 13 ч 50 м??н. В котором часу начался четвертый урок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 13:50 - 0:45 = 13:05 — начало 5-го урока. 2. 13:05 - 0:15 = 12:50 — конец 4-го урока 3. 12:50 - 0:45 = 12:05 — начало 4-го урока.
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