Урок в школе длится 45 минут, а перемена -15 минут . Пятый урок заканчивается в 13 ч 50 м??н. В котором часу начался четвертый урок?

Математика

Урок в школе длится 45 минут, а перемена -15 минут . Пятый урок заканчивается в 13 ч 50 м??н. В котором часу начался четвертый урок?

Автор: Гость