ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! СРОЧНО!!! "Война и мир", анализ поведения героев на войне (Тимохин,Тушин, кн.Андрей, Долохов, Жерков).

Литература
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! СРОЧНО!!! "Война и мир", анализ поведения героев на войне (Тимохин,Тушин, кн.Андрей, Долохов, Жерков).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тимохин со своей ротой остановил французов,  Долохов же не забыл обратиться к генералу - Я остановил... Я ранен...оно и понятно - он же разжалован, ему надо вернуть офицерский чинЖерков - трус, не доехал до места, чтобы передать приказБатарея Тушина - решающее значение в победе сражения, - поджёг деревеньку Шенграбен, из которой французы обстреливали русскихРастерян после увиденного в палатке Багратиона, но мечты о собственном Тулоне остались прежними . Удачи тебе

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