Сердце рака в форме пятиугольного мешка.А как выглядит сердце паука?

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Пауки́ (лат. Araneae, Aranei) — отряд членистоногих, второй по числу известных представителей в классе паукообразных: около 42 тысяч современных и около 1,1 тысячи ископаемых видов. Каталог пауков России и стран бывшего СССР включает 2888 видов Отряд распространён повсеместно. Пауки — облигатные хищники, питаются прежде всего насекомыми или мелкими животными. Известно лишь одно исключение — паук-скакун Bagheera kiplingi, питающийся зелёными частями акаций. Наука, изучающая пауков, называется арахнологией. Сердце несёт 3—4 остий. Концевые веточки артерий изливают гемолимфу в систему лакун, то есть в промежутки между внутренними органами, откуда она и поступает в перикардиальный участок полости тела, а затем через остии в сердце. Гемолимфа паукообразных содержит дыхательный пигмент — гемоцианин. Дыхательная система пауков достаточно своеобразна. Они имеют лёгкие, состоящие из листоподобных тканей (так называемые книжные лёгкие) . Имеются также обычные трахеи, в которые воздух поступает через вентиляционные отверстия (дыхальца) .