Помогите придумать предложения

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Помогите придумать предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учитель привычно вальяжно развалился на своём стуле, и ученики принялись судорожно повторять домашний параграф. Тот небольшой пёсик всегда заставлял меня умиляться, чей бы он ни был. Мимо меня вновь прошла та девушка, которая заставляла мой сердце биться чаще.

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