Помогите придумать предложения
Русский язык
Помогите придумать предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учитель привычно вальяжно развалился на своём стуле, и ученики принялись судорожно повторять домашний параграф. Тот небольшой пёсик всегда заставлял меня умиляться, чей бы он ни был. Мимо меня вновь прошла та девушка, которая заставляла мой сердце биться чаще.
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