Помогите придумать предложения

Гость: Гость:

Учитель привычно вальяжно развалился на своём стуле, и ученики принялись судорожно повторять домашний параграф. Тот небольшой пёсик всегда заставлял меня умиляться, чей бы он ни был. Мимо меня вновь прошла та девушка, которая заставляла мой сердце биться чаще.