ПОМОГИТЕ СРОЧНО ЗАПОЛНИТЬ ТАБЛИЦУ!Виды и формы бизнеса!

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Бизнес – это особый вид деятельности, преуспеть в котором может не каждый. Он требует сильного характера и должной выдержки, готовности работать на износ и рисковать. Не существует всеми принятого определения бизнеса. Американский ученый, профессор Р. Хизрик определяет бизнес как создание чего-то нового, что обладает некой стоимостью, а бизнесмена как человека который тратит на это свое время, силы и берет на себя финансовые затраты по организации взамен он получает финансовое вознаграждение и удовольствие. Но есть четкое определения того какие существуют виды и формы бизнеса. В этой статье хотелось бы рассказать вам, какие виды и формы бизнеса существуют. — производственный— коммерческий— финансовый— консультативныйФорма организации индивидуального бизнеса. Организация коллективного бизнеса. Правовое регулирование коллективного бизнеса. Правовое регулирование индивидуального бизнеса. Корпоративный бизнес: понятие, основные признаки и правовое регулирование. Выделяются также организационно-экономические формы предпринимательства, характеризующие соглашения между предпринимателями в области организации их деятельности, которые представляют из себямонополистические объединения, создаваемые для контроля рынка. Можно выделить следующие формы˸1. Картель – соглашение между предпринимателями одной отрасли о ценах, разделе рынков сбыта продукции, долях в общем объёме производства, параметрах продукции и т. п.2. Синдикат – объединение сбыта продукции предпринимателями одной отрасли с целью устранения излишней конкуренции между ними.3. Консорциум – объединение предпринимателей с целью совместного проведения крупной финансовой операции