Сравните программу олимпийских игр в древности и в настоящее время напишите напи??ите каке видыыы спорта на них представлегы

История
Сравните программу олимпийских игр в древности и в настоящее время напишите напи??ите каке видыыы спорта на них представлегы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ойй.да тебе историю читать надо
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