Сравните программу олимпийских игр в древности и в настоящее время напишите напи??ите каке видыыы спорта на них представлегы

История

Сравните программу олимпийских игр в древности и в настоящее время напишите напи??ите каке видыыы спорта на них представлегы

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