Докажите что если d- разность арифметической прогрессии, а Xm и Xn-ее члены(m не равно n, m и n порядковый номер), то Xm- Xn=(m-n)d

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Разность арифметической прогрессииd = an+1 - an Число d называют разностью арифметической прогрессии Числовую последовательность, каждый член которой, начиная со второго, равен сумме предыдущего члена и одного и того же числа d, называют арифметической прогрессией. an+1 = an + d, n є N