2загадки сместо имением

Русский язык
2загадки сместо имением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Висит, болтается, все за НЕГО хватаются. (полотенце) 2) Два коня у МЕНЯ, два коня, по воде ОНИ возят МЕНЯ, а вода тверда, словно каменная (коньки)
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