Разобрать по членам предложение: Ах, как прекрасна эта земля!
Русский язык
Разобрать по членам предложение: Ах, как прекрасна эта земля!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ах, как прекрасна эта Земля! Прекрасна-прил (какая?) Земля-подл (что?) Земля всегда пишется с большой буквы ВСЕГДА!!!!!
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