СРОЧНО!!! 20 баллов От предложенных глаголов образу форму повелительного наклонения : быть, бить, гнить, гнать, гнуть. Запиши глаголы повелительного наклонения. Определи ,от какого из данных глаголов не образуется форма повели...

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СРОЧНО!!! 20 баллов От предложенных глаголов образу форму повелительного наклонения : быть, бить, гнить, гнать, гнуть. Запиши глаголы повелительного наклонения. Определи ,от какого из данных глаголов не образуется форма повелительного наклонения? Запиши ответ.

Автор: Гость