Пожалуйста помогите до завтра, тут надо в таблицу цифры вставить подходящие,спасибоо!)
Биология
Пожалуйста помогите до завтра, тут надо в таблицу цифры вставить подходящие,спасибоо!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Костные рыбы:2,7,18,21,22 Земноводные:1,6,8,9,13,14,17,19 Пресмыкающихся : напишешь оставшиеся варианты!
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