Пж номера182,183 очень надо
Математика
Пж номера182,183 очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)9+4=13; 4+3=7; 7+5=12;1+4=5; 0+5=5. 2)12+4=16; 17+3=20;28+2=30; 37+2=39; 19+4=23. 3)27+3=30; 18+5=23; 23+4=27; 26+3=29; 39+2=41. 4)100+3=103; 200+4=204; 100+7=107; 100+9=109; 300+2=3002.
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