Найди разность величин 36 км 45 м - 19 км 796 м

Математика
Найди разность величин 36 км 45 м - 19 км 796 м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36 км 45 м - 19 км 796 м = 35 км 1045 м -19 км 796 м = 16 км 249 м
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